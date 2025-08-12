النائب العام للاتحاد : الإمارات نموذج عالمي رائد في دعم وتمكين الشباب

أبوظبي 12 أغسطس/ وام/ أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي ، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج عالمي رائد في دعم وتمكين الشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، وركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة وبناء المستقبل.

وأشار إلى أن الشباب يشكّلون محوراً إستراتيجياً في رؤية الدولة نحو المستقبل، وأن الاستثمار في طاقاتهم ومهاراتهم يمثل أولوية وطنية راسخة تنعكس في السياسات الحكومية والمبادرات المؤسسية على مختلف المستويات.

وأوضح أن احتفاء الإمارات باليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، يجسّد التزامها بتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار وتوسيع آفاقهم القيادية والمعرفية، بما يُمكّنهم من المساهمة الفاعلة في صناعة مستقبل الدولة، مضيفاً أن تمكين الشباب يمثل توجهاً إستراتيجياً يعكس ثقة القيادة الحكيمة بقدراتهم على تحمل المسؤولية، والمضي قدماً بمسيرة الإنجاز الوطني نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً.

ولفت معاليه إلى أن مسيرة دولة الإمارات في دعم الشباب تستند إلى رؤية بعيدة المدى تتماشى مع أهداف "مئوية الإمارات 2071"، حيث يُمثّل الشباب الإماراتي المحرك الرئيس لتحقيق مستهدفات هذه الرؤية، من خلال تبنّي الابتكار، وتطوير الحلول، والانخراط في مسارات التنمية المختلفة.

ونوّه بالنجاحات اللافتة التي حققها شباب الإمارات في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تلك الإنجازات تعكس صحة الرؤية في ثقة الدولة بأبنائها، ومدى فاعلية السياسات الوطنية الداعمة لقدراتهم.

وأكد أن النيابة العامة تولي اهتماماً كبيراً بكوادرها الشابة، من خلال توفير بيئة محفزة للعمل والابتكار، واعتماد منظومة متكاملة من برامج التدريب والتأهيل التي تُعزز جاهزيتهم وتشكل دافعا إلى التميز المهني والمؤسسي، موضحا أن الكفاءات الشابة العاملة في النيابة العامة تمثل عنصراً محورياً في مسيرة تطوير منظومة العدالة، وذلك من خلال تجسيد الرؤية الوطنية الهادفة إلى بناء مؤسسات قضائية رائدة قائمة على الكفاءة والمعرفة.