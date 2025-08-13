ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.2 % خلال يوليو

طوكيو في 13 أغسطس/ وام/ ارتفعت أسعار المنتجين “الجملة” في اليابان خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.2% شهريا، وفقا لبيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الأربعاء.

وجاءت هذه القراءة متفقة مع التوقعات، بعد انخفاض الأسعار في الشهر السابق بنسبة 0.1% وفقا للبيانات المعدلة، وبنسبة 0.2% وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.6% خلال يوليو 2025، في حين توقع المحللون ارتفاعها بنسبة 2.5% بعد ارتفاعها بنسبة 2.9% خلال الشهر السابق.

وارتفعت أسعار الصادرات اليابانية بنسبة 0.3% شهريا، وانخفضت بنسبة 1.1% سنويا، في حين زادت أسعار الواردات بنسبة 1.1% شهريا، وبنسبة 5.1% سنويا.

- خلا -