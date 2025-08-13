"الموارد البشرية والتوطين" تنجز 18 مليون معاملة ذكية خلال النصف الأول

دبي في 13 أغسطس/ وام/ أنجزت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أكثر من 18 مليون معاملة ذكية للمتعاملين، خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، ما يعكس جاهزيتها الرقمية، ومستوى تمكين الخدمات الرقمية الذكية للوزارة، التي أصبحت ركيزة رئيسية ضمن مسيرتها المستدامة للمستقبل، وريادتها العالمية في مجالات سوق العمل، وتحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" نحو المجتمع الأكثر ازدهارا ونموا عالميا.

وتبرز الاحصائيات ومستوى إقبال المتعاملين على الخدمات الذكية في الوزارة، وكفاءة منظومة الخدمات الذكية، وموثوقيتها، وقدرتها على تلبية الاحتياجات العصرية المتزايدة لسوق العمل في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، والتوجهات الرائدة للوزارة نحو إطلاق الخدمات الاستباقية المنبثقة عن احتياجات المتعاملين.

وتشكل جهود الوزارة في تطوير وتوسيع الخدمات الذكية، نموذجا يحتذى به في مسيرتها المستدامة للمستقبل عبر خطط وبرامج التطوير المستمرة، ودمج إمكانات الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل الأعمال، وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تستند إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي لدعم النموذج العصري للأعمال، وإنجاز المهام بدقة وموثوقية عالية، بالاعتماد على الكوادر البشرية المجهزة والقادرة على استخدام التكنولوجيا العصرية بكفاءة وفاعلية.

وتعزز جهود الوزارة ونجاحاتها تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الطموحة للدولة ومتطلبات برنامج تصفير البيروقراطية، وريادة الخدمات الحكومية وتنافسيتها، كما تدعم تحقيق التوجهات الحكومية الطموحة نحو ريادة التحول الرقمي، وأهداف إستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، إضافة لدورها في دعم أهداف الحكومة الإستراتيجية ذات العلاقة بمهام الوزارة من حيث المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً، ومركزا عالميا للاقتصاد الجديد، والمنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً عالميا، عبر تعزيز الابتكار، وريادة الأعمال، وتكامل المنظومة الذكية.

وتلبي منظومة الخدمات الذكية في الوزارة أعلى متطلبات الأمان والموثوقية للمتعاملين، وتتميز بالسرعة والكفاءة والسهولة، ضمن مستويات عالية من التنافسية والقدرة على تلبية متطلبات الأعمال، بما يحقق سعادة المتعاملين، ومستويات رضا رائدة عن خدمات الوزارة، ويؤكد جاهزيتها الرقمية، ويعزز مفهوم الالتزام في سوق العمل عبر تقديم المعاملات وإنجازها في مدتها المحددة.

وتواصل الوزارة تعزيز منظومتها الرقمية ومنظومة الخدمات الذكية في إطار رؤية شاملة لتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل، وجاذبيته للكوادر، ومكانتها كمركز عالمي للابتكار، من خلال إطلاق أكثر من 100 خدمة ذكية على الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي للوزارة، وإتاحة خيارات رقمية ذكية متنوعة للتواصل مع الوزارة، وتطوير الخدمات إلى خدمات آنية، وتقليص الوثائق، وغيرها.