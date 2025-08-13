صفقات الوصل تتصدر قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في الميركاتو الصيفي

أبوظبي في 13 أغسطس/ وام/ تصدر نادي الوصل قائمة الأندية الأكثر نشاطًا والأعلى قيمة سوقية في سوق الانتقالات الصيفي لدوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025–2026، وفقًا لآخر تحديثات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات الأندية واللاعبين، وذلك قبل يومين فقط من انطلاقة الموسم الجديد للمسابقة، والذي تقام جولته الأولى يوم 16 أغسطس الجاري.

ويأتي في صدارة الصفقات البارزة للمسابقة حتى الآن البرازيلي بيدرو مالهيرو، الذي انضم حديثًا إلى الوصل قادمًا من طرابزون سبور التركي، بقيمة سوقية بلغت 6 ملايين يورو، ليصبح من أغلى صفقات الدوري هذا الموسم، بجانب المدافع البرازيلي ويليان روشا القادم إلى فريق الجزيرة من سيسكا موسكو الروسي، والذي سجل القيمة نفسها.

ومن أعلى صفقات الوصل والميركاتو أيضا البرازيلي ماتيوس سالدانيا القادم من فيرنفاروتشي المجري بـ 5 ملايين يورو، وكذلك زميله بالفريق البرازيلي أدريلسون دا سيلفا القادم من أولمبيك ليون الفرنسي 3.5 مليون يورو.

وجاءت بقية الصفقات البارزة في الدوري لتعكس حركة نشطة أيضًا لدى أندية أخرى، حيث سجل الإيراني مهدي قايدي لاعب النصر القادم من نادي كلباء 5 ملايين يورو، وكذلك الأرجنتيني إليان ماتيو إيرالا لاعب شباب الأهلي والقادم من صفوف نادي سان لورينزو الأرجنتيني بالقيمة نفسها.

كما بلغت القيمة السوقية لكل من المصري إبراهيم عادل لاعب الجزيرة القادم من بيراميدز ، بالإضافة إلى الأرجنتيني لوكاس فيرا لاعب الوحدة، 3 ملايين ونصف المليون يورو لكل منها.