الإمارات تشارك في الجولة الافتتاحية لمونديال الدراجات المائية بإندونيسيا

أبوظبي في 13 أغسطس/ وام/ يشارك البطل الإماراتي راشد الملا، من فريق أبوظبي للزوارق السريعة التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية – فئة الحركات الاستعراضية، والتي تقام على بحيرة توبا بإندونيسيا، خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس الجاري.

وتم تصنيف الملا ضمن أبرز أبطال العالم في هذه الفئة، وسبق له التتويج باللقب العالمي ست مرات، في أعوام 2018، و2019، و2020، و2021، و2022، و2024، بالإضافة إلى تحقيق النتيجة الأبرز في الجولة الختامية العام الماضي في بحيرة توبا بإندونيسيا، محققاً العلامة الكاملة برصيد 147 نقطة.