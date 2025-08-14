تعاون بين جمعيتي الصحفيين والإمارات لريادة الأعمال

دبي في 13 أغسطس / وام / وقّعت جمعية الصحفيين الإماراتية مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال في مقر الجمعية بدبي، في إطار مبادرات "عام المجتمع 2025"، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين وتكامل الأدوار في دعم بيئة ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال إعلامياً ومجتمعياً.

وقّعت المذكرة فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والمهندس ثامر راشد القاسمي، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لريادة الأعمال. تنص المذكرة على بناء شراكة مستدامة تسهم في إبراز المشاريع الوطنية الناشئة، وتأهيل رواد الأعمال لاستخدام أدوات الإعلام باحترافية، والتواصل الفعّال مع المجتمع، من خلال برامج تدريبية يقدمها مركز الإبداع الإعلامي ومركز التدريب الذكي التابعان للجمعية.

وتشمل مجالات التعاون تطوير المهارات الإعلامية لرواد الأعمال، وإنتاج محتوى احترافي يعكس قصص النجاح الإماراتية، وتنظيم ورش عمل حول مهارات العرض وبناء العلامة الشخصية وصياغة الرسائل المؤثرة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع نوعية على مرحلتين تتضمن مختبر الإعلام للشركات الناشئة، ومبادرة السرد الأخلاقي، وبرنامج المرأة في الابتكار والإعلام، وبرنامج بناء سرد إعلامي داعم لريادة الأعمال، وصولاً إلى بنك القصص الريادية، ومنصة الصحافة المؤثرة، وأيام العروض الإعلامية، وحملات إعلامية تدعم السياسات الوطنية وتعزز ثقافة الابتكار.

وأكدت المعيني أهمية دعم المشاريع الاقتصادية الرائدة وتمكين الشباب الإماراتي من التعبير عن أفكارهم عبر الإعلام المسؤول، معتبرة المذكرة خطوة عملية لبناء جسور بين الإعلام والاقتصاد الإبداعي.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي أن الشراكة تعكس رؤية وطنية تؤمن بدور الإعلام في صناعة التأثير، مشيراً إلى أن تمكين رواد الأعمال من مهارات التواصل يعزز حضورهم وثقة المجتمع بهم ويسرّع نمو المشاريع الناشئة.