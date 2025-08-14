سيسكو تتوقع إيرادات فصلية كبيرة وجوجل تزيد الانفاق على الذكاء الاصطناعي

واشنطن في 13 أغسطس /وام/ توقعت شركة سيسكو سيستمز لتطوير وتصنيع معدات الشبكات إيرادات فصلية كبيرة مع زيادة الطلب على معدات الشبكات، فيما أعلنت شركة جوجل عن نيتها إنفاق تسعة مليارات دولار إضافية في ولاية أوكلاهوما على مدى العامين المقبلين لتوسيع البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وستبني الشركة مركزا جديدا للبيانات في ستيلووتر وستوسع منشأتها في براير لدعم الطاقة الاستيعابية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الولايات المتحدة إلى جانب برامج للتعليم والقوى العاملة.

وتسلط الخطة الضوء على المنافسة المتزايدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتحظى بمواقع ومواهب وسط الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

أما شركة سيسكو فأشارت إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي أدت إلى زيادة الطلب على منتجاتها من العملاء، وتتوقع أن تبلغ إيراداتها ما بين 14.65 مليار دولار و14.85 مليار خلال الربع الأول.