عمومية اتحاد كرة اليد تعتمد اللائحة الانتخابية والنظام الأساسي

دبي في 14 أغسطس/ وام/ اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات لكرة اليد، النظام الأساسي واللائحة الانتخابية للاتحاد وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور نبيل محمد بن عاشور رئيس الاتحاد، وعقد أمس بقاعة اللجنة الأولمبية الوطنية بحضور ممثلي 15 من أصل 16 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية.

حضر الاجتماع، عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس الاتحاد وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، والأعضاء داوود مليح وسعود صالح وعدنان فرج وممثل وزارة الرياضة عمر خلف.

وشهد الاجتماع تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون، حيث يترأس لجنة الانتخابات محمد علي عامر، فيما يترأس المستشار محمد عبدالله الرضا رئيس لجنة الطعون، على أن يقوم كلاهما بتشكيل لجنة وتحديد الجدول الزمني لمراحل الانتخابات، على أن يكون الموعد النهائي 30 سبتمبر المقبل.

كما ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من نادي شباب الأهلي وعدد من أندية الشارقة.

وفي ختام الاجتماع تم تشكيل لجنة تضم ثلاثة أعضاء لاعتماد محضر الاجتماع، وهم سالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي، وراشد عتيق الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي.

وقال نبيل محمد بن عاشور إن النظام الأساسي الجديد للاتحاد، سيتم تعميمه على الأندية خلال الفترة المقبلة .