استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال يوليو

الرياض في 14 أغسطس/ وام/ سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقرارا نسبيا بلغ 2.1% خلال شهر يوليو 2025، مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو 2025م، مقارنةً بشهر يونيو 2025م، وذلك على أساس شهري، حيث لم تسجل أسعار معظم الأقسام أي تغيير نسبي يُذكر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن مؤشر أسعار الجملة استقر عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025م، مقارنةً بنظيرة من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1% خلال يوليو 2025م، مقارنةً بشهر يونيو 2025م.

يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك “CPI“ يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندا ، في حين أن مؤشر أسعار الجملة “WPI“ يعكس التغيرات في أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من 343 بندا.

