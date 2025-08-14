"دبي لسباق الخيل" يطلق برنامجا لتمكين الكفاءات الإماراتية

دبي في 14 أغسطس/ وام/ أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عن إطلاق برنامج التدريب المهني الجديد " السباق نحو المستقبل"، المبادرة النوعية التي تهدف إلى دعم وتأهيل الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية الشابة، في إطار التزام النادي بالمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات لتعزيز رأس المال البشري الوطني، تماشياً مع أهداف التوطين.

ويمنح البرنامج، الذي ينطلق 17 أغسطس الجاري، الخريجين الإماراتيين تجربة ميدانية متكاملة في عالم سباقات الخيل ذات المستوى الرفيع وإدارة الفعاليات الكبرى.

وسيتم إلحاق المشاركين بأقسام متنوعة تتوافق مع تخصصاتهم الأكاديمية، بما يمنحهم خبرة عملية واقعية، وتوجيهاً مهنياً مباشراً، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مضمار “ميدان”، أحد أبرز الوجهات الرياضية المرموقة على مستوى العالم.

وقال سعادة علي آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في نادي دبي لسباق الخيل، إن برنامج "السباق نحو المستقبل"، يمثل بوابة فريدة لقطاع يجمع بين الرياضة والثقافة والابتكار، مؤكدا الالتزم بإلهام وتأهيل هذه الكفاءات الشابة لتمكينها من الانطلاق بثقة في مسيرتها المهنية.

وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع نخبة من الجامعات في الدولة، على أن يستمر حتى مايو 2026، مقدماً للمشاركين قاعدة معرفية وعملية متينة تشمل العمليات الإستراتيجية، وتخطيط وتنظيم الفعاليات، والتسويق والاتصال المؤسسي، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.