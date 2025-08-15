"أرامكو" السعودية توقع صفقة بـ 11 مليار دولار لتطوير حقل "الجافورة"

الرياض في 14 أغسطس /وام/ وقّعت شركة "أرامكو" السعودية، صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار أمريكي تتعلق بمرافق معالجة الغاز في حقل "الجافورة"، وذلك مع ائتلاف مكوّن من مستثمرين دوليين، بقيادة صناديق تديرها "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، المعروفة باسم "جي آي بي" التابعة لشركة "بلاك روك".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان حقل الجافورة يُعد أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في المملكة ، ويُقدر حجمه بنحو (229) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و(75) مليار برميل من المكثفات، ويشكل المشروع عنصرًا أساسيًا في خطط أرامكو السعودية لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة (60%) بين عامي 2021 و2030، لتلبية الطلب المتزايد.

وبصفته جزءًا من الصفقة، ستقوم شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (جي إم جي سي)، باستئجار حقوق التطوير والاستخدام لمعمل الغاز في الجافورة، ومرفق رياس لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإعادة تأجيرها مرة أخرى إلى أرامكو السعودية لمدة (20) عامًا، وستحصل شركة "جي إم جي سي" على تعرفة تدفعها أرامكو السعودية مقابل منحها الحق الحصري في استلام ومعالجة الغاز الخام المستخلص من الجافورة.

وستملك أرامكو السعودية حصة أغلبية قدرها (51%) في شركة "جي إم جي سي"، في حين سيملك مستثمرون بقيادة "جي آي بي" نسبة (49%) المتبقية، ومن المتوقع أن تتم الصفقة التي لن تفرض أيّ قيود على كمّيات إنتاج أرامكو السعودية، في أقرب وقت ممكن، وتخضع لشروط الإتمام المعتادة.

