الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين ينطلق غدا

أبوظبي في 15 أغسطس/ وام/ تنطلق غدا منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك من خلال الجولة الأولى التي تقام يومي السبت والأحد، وتشهد إقامة أربع مواجهات في اليوم الأول، وثلاث في اليوم الثاني.

ويشهد الموسم الجديد 2025 - 2026 الظهور الأول لـ 3 مدربين جدد في المسابقة وهم البرتغالي لويس كاسترو"الوصل"، ومواطنه خوسيه مواريس “الوحدة”، والصربي سلافيسا يوكانوفيتش “ النصر”.

وينتظر أن تشهد النسخة الحالية من المسابقة تسجيل الهدف رقم 9000 في تاريخ البطولة منذ انطلاقتها في عام 2008، إذ سجل حتى الآن 8993 هدفا.

ورفعت جميع أندية المسابقة من وتيرة التعاقدات مع احتياجاتها اللاعبين خلال الفترة الماضية استعدادا لانطلاقة المسابقة.

وتفتتح مواجهات الجولة الأولى بلقاء شباب الأهلي حامل لقب النسخة الماضية مع الظفرة العائد مجددا إلى دوري المحترفين، وذلك خلال المباراة التي تقام على استاد راشد في دبي.

وتشهد مواجهات اليوم الأول أيضا لقاء دبا المتأهل إلى دوري المحترفين مع الشارقة في استاد دبا، والعين مع البطائح في استاد هزاع بن زايد، وكلباء مع النصر في استاد كلباء.

وتستكمل مواجهات الجولة يوم الأحد، بلقاء عجمان مع الوحدة في استاد راشد بن سعيد ، وخورفكان مع الجزيرة في استاد صقر بن محمد القاسمي، والوصل مع بني ياس في استاد زعبيل.