"تريندز" يشارك في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بمصر

أبوظبي في 15 أغسطس/ وام/ يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في مصر، في أعمال النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2025، التي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الجاري في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية.

وتأتي النسخة الثانية من القمة تحت شعار “إعلام مبتكر.. أعمال رائدة” ، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس الوزراء المصري.

وتناقش جلسات القمة الدور المتجدد للإعلام في تشكيل مستقبل الصناعات والأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما ستشهد توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون في مجالات مختلفة، إلى جانب تنظيم حلقات نقاشية حول مستقبل الصحافة والتلفزيون والبودكاست والمنصات الرقمية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الأعمال.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة المركز في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تأتي تأكيداً على إستراتيجية ورؤية “تريندز” في تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم الإبداعية في المجالين البحثي والإعلامي، موضحا أن الشباب يحظى باهتمام بالغ في مسيرة المركز، حيث يسعى إلى تعظيم دورهم في تشكيل المستقبل من خلال البحث العلمي والمعرفة والابتكار.