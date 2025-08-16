بدء القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا

ألاسكا في 15 أغسطس/ وام / بدأت في ولاية ألاسكا الأمريكية اليوم أعمال القمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن تناقش القمة الحرب "الروسية -الأوكرانية" وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرحت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الاجتماع الذي يعقد بصورة شخصية وجها لوجه المخطط له مسبقا بين ترامب وبوتين سيصبح الآن اجتماعا يضم ثلاثة أعضاء من كل جانب، حيث سيضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. والوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف ومستشار بوتين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف.

