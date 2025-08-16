ترامب وبوتين يؤكدان إحراز تقدم في قمة ألاسكا بشأن أوكرانيا

عواصم في 16 أغسطس / وام / أعلن الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين عن إحراز "تقدم كبير" نحو تسوية الحرب في أوكرانيا، وذلك في ختام قمتهما التي عقدت بقاعدة إلمندورف - ريتشاردسون الجوية في ألاسكا، وهي الخطوة التي وصفتها الرئاسة الروسية "الكرملين" لاحقا بـ"الإيجابية للغاية".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، وصف ترامب وبوتين محادثاتهما بـ "المثمرة للغاية"، حيث أكد الرئيس الأمريكي أنه تم الاتفاق على "الكثير من النقاط"، مشيرا إلى أنه سيبحث ما تم التوصل إليه مع القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جهته، قال بوتين إن التفاهمات التي تم التوصل إليها تشكل "نقطة ارتكاز لتسوية الصراع الأوكراني"، واختتم تصريحاته بتوجيه دعوة إلى ترامب، قائلا: "الاجتماع المقبل سيكون في موسكو"، ليجيبه الرئيس الأمريكي بأنه "أمر ممكن" رغم الانتقادات المتوقعة.

وفي مقابلة لاحقة مع قناة "فوكس نيوز"، شدد ترامب على أن العبء يقع الآن على الرئيس زيلينسكي، قائلا: "نصيحتي إلى زيلينسكي أن يبرم اتفاقا"، وكشف عن التخطيط لعقد اجتماع مستقبلي يجمع الرئيسين الأوكراني والروسي لمحاولة التوصل لوقف إطلاق النار.

وتعليقا على القمة، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيسين وصفا اجتماعهما بـ "الإيجابي للغاية"، مؤكدا أن المباحثات سمحت لهما ببحث الحلول بثقة.

على الصعيد الدولي، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بانعقاد القمة؛ وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوغاريك، إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم جميع الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو السلام في أوكرانيا.

