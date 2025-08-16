320 قتيلا في 48 ساعة وأكثر من 600 منذ بدء موسم الأمطار في باكستان

إسلام آباد في 16 أغسطس / وام / ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الأمطار الموسمية في باكستان منذ أواخر يونيو الماضي إلى أكثر من 600 قتيل، وذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 320 شخصا خلال الساعات الـ 48 الماضية، بحسب آخر إحصائية رسمية صدرت اليوم السبت.

ووفقا لهيئة إدارة الكوارث المحلية، يتركز التأثير المدمر للفيضانات في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية المحاذية لأفغانستان، التي سجلت وحدها 307 وفيات، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة لانتشال الجثث المطمورة تحت الركام.

وزاد من تفاقم المأساة، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تشارك في عمليات الإغاثة في منطقة باجور القريبة من الحدود الأفغانية أمس بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الخمسة.

وأكد محمد سهيل، المتحدث باسم خدمات الطوارئ، أن مئات المنقذين يواصلون البحث عن ناجين بين أنقاض المنازل التي جرفتها السيول، بينما تم إجلاء أكثر من ألفي شخص في منطقة سوات بعد فيضان الأنهار.

وتعزى معظم الوفيات إلى الفيضانات المفاجئة وانهيار المنازل والصعق بالكهرباء.

وترأس رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الكارثة وتنسيق جهود الإغاثة.

