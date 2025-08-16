فرسان الإمارات .. تاريخ من الإنجازات العالمية في رياضة القدرة

أبوظبي في 16 أغسطس / وام / رسخت دولة الإمارات مكانتها كقوة عالمية مهيمنة في رياضة القدرة والتحمل، عبر سلسة من الإنجازات التاريخية التي توجت مؤخرا بتحقيق إنجاز جديد في بطولة العالم للفروسية 2025، بحصد ذهبية وفضية الفردي، ولقب الفرق في بطولة العالم للخيول الصغيرة "عمر 8 سنوات" لمسافة 120 كلم، التي أقيمت في فرنسا بمشاركة نخبة من أبرز الفرسان العالم وبإشراف الاتحاد الدولي.

ونجح فرسان الإمارات في الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعد الإنجاز الكبير الذي حققوه العام الماضي في إيطاليا بحصد ذهبيتي الفرق والفردي، ليرتفع رصيد الدولة إلى سبعة ألقاب في الفردي ولقبين على مستوى الفرق على مدار تاريخ مشاركتها في هذه البطولة العالمية المرموقة.

وتمتد مسيرة الإنجازات العالمية تاريخيا، حيث حقق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إنجازا تاريخيا بتتويجه بلقب العالم للقدرة في استون بارك ببريطانيا عام 2012، وذلك بعد مشاركات متميزة لسموه في بطولات أوروبا والعالم منذ عام 1999 في كل من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، وإيرلندا، وفرنسا، وبريطانيا.

كما شهدت سباقات القدرة حول العالم على تميز فرسان الإمارات بفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بلقب بطولة العالم للقدرة، التي أقيمت في نورماندي بفرنسا عام 2014.

وانطلاقا من هذه الإنجازات، تضطلع دولة الإمارات بدور محوري وإستراتيجي في سباقات القدرة والتحمل، حيث تتبنى المبادرات المبتكرة للسباقات، وتوفر بيئة محفزة وجاذبة، وتعمل على تمكين الفرسان من القدرات التنافسية العالمية.

وعلى الصعيد المحلي، يتم سنويا تنظيم سلسلة من البطولات المتنوعة في رياضة القدرة والتحمل، والتي تشهد مشاركة واسعة من فرسان وفارسات الدولة، إلى جانب نخبة من المشاركين الدوليين، وتتميز بمستويات متطورة، وتنافس قوي، حيث تقام هذه السباقات في مرافق عالمية المستوى تشمل، قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وقرية بوذيب العالمية بالختم، ومدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم.

ومن بين أبرز هذه البطولات المرموقة، كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الاسطبلات الخاصة للسيدات، ومهرجان ولي عهد دبي للقدرة، ومهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وكأس الإمارات، وكأس الاتحاد، وسباق الخيول العربية، فضلا عن فعاليات أخرى من بينها كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للاسطبلات الخاصة، وكأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات، وكأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للاسطبلات الخاصة، ومهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل.

وتعود جذور هذه الريادة إلى عام 1992، حيث انطلقت منافسات رياضة القدرة والتحمل في الإمارات بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، حيث نظم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أولى سباقاته في عام 1993.

وفي هذا السياق، أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة، حققت إنجازات عالمية في سباقات القدرة على جميع المستويات، وقدمت للعالم أبطالا نجحوا في رفع علم الدولة في منصات التتويج العالمية، مشيرا إلى أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات رسخت مكانتها العالمية في الفروسية، وأبرزت دورها المحوري والنوعي في الاهتمام بها من خلال المبادرات والفعاليات العالمية المبتكرة.

وأوضح الفارس سالم حمد ملهوف، المتوج بلقب بطولة العالم في عام 2021، أن فرسان دولة الإمارات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، يمثلون رقما صعبا في بطولات وفعاليات سباقات القدرة العالمية، حيث امتدت المسيرة منذ عقود طويلة، وصولا إلى الإنجاز الحالي في فرنسا، بتتويج دولة الإمارات بلقبي الفردي والفرق في بطولة العالم للخيول الصغيرة عمر 8 سنوات.

وأكد البطل سيف أحمد المزروعي، المتوج بلقب الفردي في النسخة الحالية لبطولة العالم للخيول الصغيرة في فرنسا، أن دولة الإمارات تحظى بمكانة عالمية في سباقات القدرة، بدعم القيادة الرشيدة ورعايتها للفرسان وتمكينهم، بالإضافة إلى تنظيمها الناجح للسباقات بفضل بنيتها التحتية العصرية ومرافقها العالمية.