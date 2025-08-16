الرئيس الأوكراني يقول أنه سيلتقي ترامب الاثنين .. ويرحب بمقترح القمة الثلاثية

كييف في 16 أغسطس / وام / أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الاثنين المقبل، لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بإنهاء الحرب.

جاء هذا الإعلان في أعقاب محادثة هاتفية وصفها بـ "الطويلة والبناءة" مع الرئيس الأمريكي، والتي انضم إليها لاحقا عدد من القادة الأوروبيين.

ورحب زيلينسكي، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، بمقترح الرئيس الأمريكي لعقد اجتماع ثلاثي يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، مؤكدا أن الصيغة الثلاثية تمثل إطارا مناسبا لتناول القضايا الجوهرية على مستوى القادة.

وقال إن الرئيس الأمريكي اطلعه خلال الاتصال على فحوى لقائه الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا استعداد أوكرانيا الكامل للعمل من أجل تحقيق السلام، وشدد على الدور المحوري للولايات المتحدة وأهمية الشراكة الأوروبية لتوفير ضمانات أمنية موثوقة.

وأوضح أن الاتصال الهاتفي تناول كذلك المؤشرات الإيجابية الواردة من الجانب الأمريكي بشأن المساهمة في ضمان أمن أوكرانيا.

