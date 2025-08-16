الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المرتقب يتصدر مباحثات أمين عام مجلس التعاون في "براغ"

براغ في 16 أغسطس / وام / تصدر الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي - الأوروبي، المزمع عقده في دولة الكويت أكتوبر المقبل، مباحثات معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نائب وزير خارجية جمهورية التشيك إدوارد هوليتشيوس التي عقدت في العاصمة التشيكية "براغ" .

وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الخليجية - التشيكية، لا سيما في مجالات السياحة، والطب والعلاج، والطاقة.

كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حولها.

- خلا -