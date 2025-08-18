أحمد بن راشد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي

دبي في 17 أغسطس/ وام/ أصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، قراراً إدارياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي برئاسة سعادة محمد أحمد بن فهد، وأحمد عبد الرحمن الطنيجي نائباً للرئيس.

و يضم المجلس في عضويته طارق سعيد الشحي، وإبراهيم سلطان الحداد، ومحمد عزير الشعفار، وفردان علي الفردان، ومحمد محمود البستكي، وإبراهيم خليل البلوشي.

وقال سموه في حسابه على منصه "اكس" : الوصل نادٍ كبير وتاريخه عريق، ويحمل هو وجماهيره طموحات لا حدود لها، ومجلس الإدارة أمامه مهمة كبيرة لتحقيق تطلعات النادي ومحبيه، واعتلاء منصات التتويج في شتى الميادين، ونتمنى لأعضائه التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة.

و توجه سموه بالشكر لسعادة أحمد محمد بن شعفار و أعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم المخلصة التي أسهمت في عودة نادي الوصل إلى منصات التتويج خلال الفترة الماضية.