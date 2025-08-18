جولة إعادة في انتخابات بوليفيا الرئاسية

سوكريه في 18 أغسطس/ وام/ يتجه الناخبون في بوليفيا نحو جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، بعد أن أظهرت نتائج التصويت الذي جرى أمس “الأحد”، تقدّم المرشح من تيار الوسط ، رودريغو باز، على المرشحين اليمينيين المتصدرين، دون أن يتمكّن من حسم النتيجة بشكل مباشر، وفقًا للنتائج الأولية.

وسينافس باز في الجولة الثانية، المقررة في 19 أكتوبر المقبل، الرئيس اليميني الأسبق خورخي توتو كويروجا الذي حلّ ثانيًا.

ومع فرز أكثر من 91 % من الأصوات، حصد باز 32.8 %، مقابل 26.4% لكويروجا.

وكان يتوجب على أحد المرشحين نيل أكثر من 50 % من الأصوات، أو على الأقل 40% مع فارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه لتجنّب جولة الإعادة.

