جائزة أبوظبي تطلق حملة "الخير في كل مكان" احتفاءً بالذكرى الـ20 لتأسيسها

أبوظبي في 18 أغسطس/ وام/ أطلقت جائزة أبوظبي، اليوم “الاثنين”، حملة "الخير في كل مكان"، احتفاءً بالذكرى العشرين لتأسيسها وتماشيًا مع عام المجتمع في دولة الإمارات.

تهدف المبادرة إلى تعزيز قيم الجائزة ورسالتها في مختلف إمارات الدولة، وذلك من خلال زيارات ميدانية تشمل مختلف مراكز التسوق والمدارس ومواقع البناء.

تستمر جولات مبادرة "الخير في كل مكان" حتى 17 سبتمبر المقبل، وتتضمن زيارة عدد من المواقع في مختلف إمارات الدولة، والتواصل مع أفراد المجتمع من جميع الفئات والأعمار.

وتبدأ الجولات “اليوم” في إمارة أم القيوين، وتهدف إلى تقديم هدايا لأفراد المجتمع، وتعريفهم بجائزة أبوظبي ورسالتها في تكريم النماذج الملهمة، وتسليط الضوء على إسهاماتهم الإيجابية في خدمة المجتمع.

وانسجامًا مع شعار عام المجتمع في دولة الإمارات "يدًا بيد"، تهدف مبادرة "الخير في كل مكان" إلى ترسيخ قيم الخير والعطاء وتعزيز الروابط المجتمعية.

وتدعو الجائزة عبر المبادرة أفراد المجتمع لترشيح أصحاب أعمال الخيرة من المواطنين والمقيمين لترشيح الأفراد الذين تركت أعمالهم النبيلة أثرًا إيجابيًا في المجتمع.

