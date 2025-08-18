المصرف المركزي يوقف ترخيص "ياس تكافل"

أبوظبي في 18 أغسطس/ وام/ أوقف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رخصة شركة ياس تكافل، بموجب المادة 33 “2” "ك" من المرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين.

ويأتي هذا الإجراء نتيجة لعدم امتثال الشركة بالإطار الرقابي لشركات التأمين الساري في دولة الإمارات.

وتظل شركة ياس تكافل مسؤولةً عن كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التأمين المبرمة قبل قرار الإيقاف.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين وحماية النظام المالي للدولة.

