ترامب يبحث مع زيلينسكي وقادة أوروبيين تسوية الأزمة الأوكرانية وتحقيق السلام الدائم

واشنطن في 18 أغسطس / وام / بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى بالبيت الأبيض، مسارا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث استقبل أولا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لقاء ثنائي، قبل أن ينضم إليهما عدد من القادة الأوروبيين في اجتماع موسع.

وخلال الاجتماعات، أكد ترامب أن الولايات المتحدة "ستدعم الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا"، موضحا أن الصفقة الشاملة لوقف الحرب أفضل من وقف إطلاق النار.

كما أعرب عن أمله في عقد اجتماع ثلاثي يجمع الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، وأشار إلى أنه سيتم تناول مسألة تبادل الأراضي خلال المفاوضات، كاشفا عن نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب هذه الاجتماعات.

من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أهمية "الضمانات الأمنية"، مؤكدا أن "أمن وسلامة أوكرانيا يعتمد عليكم"، في إشارة إلى الشركاء الدوليين.

وقد أعرب القادة الأوروبيون عن دعمهم لهذه الجهود؛ حيث وصف الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، الحوار مع روسيا بأنه خطوة رائعة، بينما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن أمن أوكرانيا يحقق الأمن والسلم لدول أوروبا، التي ستعمل على تحقيق تقدم حقيقي بخصوص الضمانات الأمنية.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاجتماع الثلاثي فكرة مهمة جدا، مشددا على ضرورة العمل على إعادة بناء جيش قوي لأوكرانيا.

بدوره، رأى المستشار الألماني فريدرش ميرتس، أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون خطوة أولى لبدء المفاوضات الجدية، فيما أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ملوني، دعمها لجهود الرئيس الأمريكي من أجل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدة أهمية ضمان عدم تكرار الحرب بعد التوصل لاتفاق سلام.

- خلا -