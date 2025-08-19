علماء ينجحون في زرع خلايا بنكرياسية تنتج الأنسولين ذاتيا لمرضى السكري

ستوكهولم في 19 أغسطس/ وام/ تمكّن فريق دولي من العلماء في السويد والولايات المتحدة الأمريكية، من تحقيق تقدم طبي غير مسبوق، تمثل في استعادة مريض مصاب بداء السكري من النوع الأول قدرته على إنتاج الأنسولين ذاتيا، وذلك بعد خضوعه لأول عملية زرع خلايا بنكرياسية معدلة وراثيا تُجرى على البشر.

وتهدف هذه التقنية إلى تجاوز العقبة الأساسية في زراعة الخلايا، وهي رفض الجهاز المناعي، حيث أُجريت ثلاثة تعديلات جينية باستخدام تقنية "كريسبر"، شملت تقليل المستضدات التي تتعرف عليها الخلايا التائية، وتعزيز إنتاج بروتين “CD47” الذي يحمي الخلايا من المناعة الفطرية.

وخضع المريض، البالغ من العمر 42 عامًا، المصاب بالسكري منذ الطفولة، لزرع خلايا جزرية مأخوذة من متبرع سليم، تم حقنها في عضلة ساعده، وخلال 12 أسبوعا، بدأت الخلايا في إنتاج الأنسولين استجابة لارتفاع مستوى السكر في الدم بعد الوجبات، دون الحاجة إلى أدوية مثبطة للمناعة.

وأكد العلماء أن هذه التجربة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "نيو إنغلاند الطبية"، تمثل خطوة رائدة نحو علاج أكثر أمانا وفعالية للسكري من النوع الأول، وقد تفتح المجال لتطبيقات مماثلة في زراعة الأعضاء والخلايا لعلاج أمراض أخرى.

