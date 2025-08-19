حتا تصدر الطاقة إلى مدينة دبي

دبي في 19 أغسطس/ وام/ أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن بدء التشغيل التجريبي وتصدير الكهرباء من المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا إلى مدينة دبي.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه للمشروع للاطلاع على تقدم سير العمل في المراحل الأخيرة، حيث تجاوزت كمية الطاقة المنتجة خلال الفترة الماضية من التجارب التشغيلية للمحطة 17921 ميجاوات ساعة، ورافقه المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس خليفة البدواوي، مدير المشروع؛ وفريق المشروع.

وأكد معالي سعيد الطاير أن المشروع يأتي تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي، ويدعم إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بهدف توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، ستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميجاوات وتصل سعتها التخزينية إلى 1.500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، فيما يبلغ أقصى معدل احتياج لمنطقة حتا من الكهرباء نحو 39 ميجاوات، وسيتم تصدير الفائض إلى دبي.

كما زار معالي الطاير مبنى محطة توليد الطاقة الكهربائية الذي تم إنشاؤه بعمق 60 متراً تحت الأرض، واطّلع على آلية عمل الصمامين الرئيسيين للمياه في المحطة، والذي يبلغ وزن كل منهما نحو 110 أطنان ، فيما زار مركز التحكم والسيطرة للمحطة وشهد إحدى التجارب التشغيلية لعملية ضخ المياه وتوليد الطاقة.

وشملت الزيارة منطقة السد العلوي الذي أنشأته الهيئة ضمن مشروع المحطة الكهرومائية في حتا، بمساحة إجمالية للمسطح المائي تصل إلى 210.000 أمتار مربعة.

ويتكون السد من جدارين من الخرسانة المضغوطة، ويشتمل على جدار رئيسي بارتفاع 72 متراً وبطول يصل إلى 225 متراً، وجدار جانبي بارتفاع 37 متراً. وتبلغ السعة الاستيعابية للسد العلوي نحو 5.3 مليون متر مكعب من المياه.

وأوضح معالي الطاير أن مشروع المحطة الكهرومائية في حتا، الذي تبلغ قيمة استثماراته نحو 1.42 مليار درهم، يأتي ضمن مشروعات ومبادرات الهيئة لتنويع مصادر إنتاج وتخزين الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي والتي تشمل مختلف التقنيات المتاحة بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وتخزين الطاقة بالبطاريات.

ويهدف المشروع إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا والسد العلوي.

وتعتمد المحطة على المياه المخزنة في سد حتا والسد العلوي، حيث يتم ضخ المياه باستخدام توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ، فيما تعمل التوربينات بطريقة عكسية لضخ المياه إلى السد العلوي لتخزين الطاقة، ومن ثم استخدامها لتوليد الكهرباء عبر تدفق المياه من السد العلوي إلى سد حتا من خلال نفق مائي تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر، وستصل كفاءة نظام إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9%، مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.