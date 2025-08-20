رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري تسلمها خليفة شاهين المرر

‎أبوظبي في 20 أغسطس/ وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

تسلم الرسالة معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وذلك خلال استقباله يوم أمس، سعادة شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.