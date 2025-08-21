ارتفاع صادرات كوريا بنسبة 7.6% خلال أول 20 يوما من أغسطس

سيئول في 21 أغسطس/ وام/ ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 7.6% على أساس سنوي في أول 20 يوما من أغسطس الجاري، بفضل الأداء الجيد في قطاعي أشباه الموصلات والسيارات، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الجمارك الكورية اليوم الخميس.

وبلغت قيمة الصادرات 35.5 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 20 من الشهر الجاري، بالمقارنة مع 33 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن المتوسط اليومي لقيمة الصادرات ارتفع بنسبة 7.6% على أساس سنوي إلى 2.45 مليار دولار خلال الأيام العشرين الأولى من هذا الشهر ، وبلغ عدد أيام العمل 14.5 يوم هذا العام بدون تغيير عن العام السابق ، فيما زادت الواردات بنسبة 0.4% على أساس سنوي إلى 34.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مما أدى إلى فائض تجاري قدره 800 مليون دولار.

وقفزت الصادرات من أشباه الموصلات بنسبة 29.5% على أساس سنوي إلى 8.71 مليار دولار خلال أول 20 يوما من أغسطس، وارتفعت صادرات السيارات والسفن بنسبتي 21.7% و28.9% إلى 2.77 مليار دولار و2.3 مليار دولار على التوالي، بينما تراجعت صادرات المنتجات البترولية والأجهزة المحمولة بنسبتي 3.9% و11.6% على التوالي.

- خلا -