الأمم المتحدة تدين موافقة لجنة التخطيط في إسرائيل على بناء 3400 وحدة سكنية بالمنطقة E1 بالضفة الغربية

نيويورك في 21 أغسطس/ وام/ أدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية في المنطقة "E1" بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الأمين العام، في بيان نسب للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أعلن أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتتعارض بشكل مباشر مع قرارات الأمم المتحدة، معتبرا المضي قدمًا في هذا المشروع بمثابة تهديد وجودي لحل الدولتين، ومن شأنه أن يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويترك عواقبه الوخيمة على التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وجدد الأمين العام، دعوته لحكومة إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتصرف وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يتماشى مع رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024.



