"الإمارات للدراجات" يشارك في سباق لافويلتا العالمي

أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ أعلن فريق الإمارات أكس آر جي للدراجات الهوائية، مشاركته في سباق لافويلتا إسبانيا، والذي ينطلق يوم السبت المقبل كآخر سباقات الطوافات الكبرى لهذا الموسم، ويعد من أصعب السباقات نظرا للتضاريس الجبلية الصعبة التي يمر بها المتسابقون.

وسيقود الفريق الدراج البرتغالي جواو ألميدا، إلى جانب النجم الإسباني الواعد خوان أيوسو.

وستكون نسخة هذا العام هي النسخة الـ80 من السباق العالمي الذي ينطلق من مدينة تورينو الإيطالية، ويمتد على مدار 21 مرحلة، تغطي مسافة إجمالية تصل إلى 3151 كيلومترا.

وتبدأ المنافسة الجادة منذ المرحلة الخامسة، التي تشهد سباقًا زمنياً للفرق لمسافة 20 كيلومترًا، بعد ذلك، تأتي المرحلتان السادسة والسابعة اللتان تضعان المتسابقين أمام جبال شاهقة بارتفاع إجمالي يتجاوز 7600 متر من التسلق على مدار يومين متتاليين، مما قد يشكل الفارق في التصنيف العام حتى قبل يوم الراحة الأول، ومع ذلك، يبقى الحسم مؤجلًا حتى نهاية الأسبوع الثالث.