الأمم المتحدة تطالب بفرض القانون الدولي ورفع القيود الإسرائيلية عن مساعدات غزة

نيويورك في 21 أغسطس / وام / حثت الأمم المتحدة، قادة العالم على الدفع بإتجاه احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين في قطاع غزة، واستخدام نفوذهم لضمان رفع القيود الإسرائيلية عن المساعدات الإنسانية، محذرة من تفاقم كارثة الجوع وسوء التغذية في القطاع.

وأكدت الأمم المتحدة، على لسان مسؤولة من مكتب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة دانيالا غروس، انتشار اضطرابات نفسية بين أطفال غزة النازحين، وكشفت عن أن إمدادات حماية الأطفال والدعم النفسي ممنوعة من الدخول منذ مارس الماضي.

وذكرت أن تقارير منظمة اليونيسف أظهرت أن الشهر الماضي سجل أعلى عدد وفيات بين الأطفال بسبب سوء التغذية في القطاع "24 طفلا"، فيما يواجه نحو 320 ألف طفل تحت سن الخامسة خطر سوء التغذية الحاد.

ونددت الأمم المتحدة بقصف الجيش الإسرائيلي موقعا مؤقتا للنازحين يؤوي نحو 200 أسرة لاجئة بالقرب من منشأة تابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في دير البلح، على الرغم من مشاركة إحداثيات مواقع مباني الأمم المتحدة في غزة مع الأطراف المعنية، مشددة على ضرورة حماية جميع المواقع المدنية والعالمين في المجال الإنساني.

وجددت التأكيد على وجوب حماية المدنيين كافة بمن فيهم من اختاروا عدم النزوح أو غير القادرين على النزوح، مشددة على ضرورة التقيد بعدم إستهداف المرافق الإنسانية وغيرها من البنية الأساسية المدنية، أو استخدامها لمحاولة حماية أهداف عسكرية من الهجمات.

وأكدت المنظمة وشركاؤها استمرار جهودهم على الأرض لتقديم المساعدات المنقذة للحياة كلما وحيثما أمكن ذلك.