تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان خلال يوليو

طوكيو في 22 أغسطس/ وام/ تباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، لكنه ظل فوق هدف بنك اليابان المركزي عند 2%.

وأظهرت بيانات حكومية، اليوم “الجمعة”، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى اليابان، والذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، ارتفع 3.1 % خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، وجاء الارتفاع أقل من زيادة بلغت 3.3 % في يونيو الماضي.

وانخفضت أسعار الطاقة 0.3%، وهو أول تراجع على أساس سنوي منذ مارس من العام الماضي، لكن تضخم المواد الغذائية، باستثناء المنتجات الطازجة متقلبة الأسعار، تسارع إلى 8.3% في يوليو من 8.2% في يونيو 2025.

