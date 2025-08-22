كوريا تخصص 25.1 مليار دولار لمشاريع البحث والتطوير خلال 2026

سيئول في 22 أغسطس/ وام/ أعلنت الحكومة في جمهورية كوريا، اليوم “الجمعة”، عن خطة لتخصيص مبلغ قياسي قدره 35.3 تريليون وون “25.1 مليار دولار أمريكي” لمشاريع البحث والتطويرخلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتطوير محركات نمو جديدة.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع للمجلس الاستشاري الرئاسي للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الرئيس لي جيه ميونغ، مشيرة إلى أن هذا المبلغ، وهو الأعلى من نوعه، يمثل زيادة بنسبة 19.3% عن ميزانية البحث والتطويرالمخصصة لهذا العام البالغة 29.6 تريليون وون، وفقًا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن إجمالي المبلغ، سيتم إنفاق 2.3 تريليون وون على تحويل الاقتصاد والمجتمع من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وستنفق الحكومة 2.6 تريليون وون على تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، بزيادة قدرها 19.1% عن العام الجاري، فيما سيتم تخصيص 8.5 تريليون وون لدعم الصناعات المتطورة، بزيادة قدرها 29.9% عن عام 2025.

وسترتفع ميزانية مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بالدفاع بنسبة 25.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 تريليون وون، كما ستشجع الحكومة البحث في العلوم الأساسية من خلال إنفاق 3.4 تريليون وون، بزيادة قدرها 14.6% عن هذا العام، فيما سيتم تخصيص 1.3 تريليون وون إضافية لجذب خبراء منافسين من الخارج، إلى جانب 4 تريليونات وون لتعزيز قدرات معاهد البحوث الممولة من الدولة.

