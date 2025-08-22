"الصير مارين" تطلق إستراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 22 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية التابعة للشركة العالمية القابضة، عن إطلاق إستراتيجية التحول الشامل للذكاء الاصطناعي، ليصبح حجر الزاوية في المرحلة القادمة من مسيرة الشركة، عبر تبني أكثر الأنظمة ذكاءً لتعزيز الأتمتة في بناء السفن، وتصنيع القوارب المسيرة ذاتية القيادة، وإدارة الأسطول، والخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وأطلقت الصير مارين نظام "نوفا"، مراقب مجلس الإدارة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من دون حق التصويت، ليكون الأول من نوعه في القطاع البحري بدولة الإمارات.

ويمثل اسم "نوفا" اختصارا لمصطلح "المراقبة العصبية والأتمتة الافتراضية"؛ حيث يعزز النظام حوكمة الشركة الداخلية، ويسمح بتوجيه الأسئلة والاستفسارات المباشرة خلال اجتماعات مجلس الإدارة، ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية لقرارات الشركة، كما يدعم الاستفادة بشكل مثالي من ميزانيتها، والإشراف آليًا على شركاتها التابعة وكياناتها المشتركة.

وتم تطوير نظام "نوفا" من قِبل شركة "أليريا"، ويمكنه معالجة مختلف أنواع البيانات المالية والتشغيلية المتفرقة، وربطها مع معلومات الأسواق، ومن ثم تحويلها إلى تحليلات إستراتيجية بشكل حي ومباشر، ويستفيد النظام من قدرات التعلم المستمر للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحديد الحالات الشاذة وغير الطبيعية، وتوليد الرؤى التنبؤية، لتمكين مجلس الإدارة من الإشراف بذكاء على دورة العمل، لتعزيز جاهزية السفن وسلامتها التشغيلية.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، لطالما شكّل الذكاء الاصطناعي ركيزة لعمليات الشركة، فمن إدارة الأسطول وبناء السفن إلى تطوير القوارب المسيرة ذاتية القيادة والتصنيع المتقدم، تعمل الشركة على دمج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب عملياتها؛ إذ يتيح لها زيادة كفاءتها، من خلال تحسين معايير السلامة، ورفع مستوى الأداء في جميع قطاعات أعمالها.

وأضاف أن إطلاق نظام "نوفا"، يمثل محطة فارقة في هذه الرحلة؛ حيث يحوّل البيانات إلى معلومات فورية، تعزز عمليات الشركة اليومية وقدرتها التنافسية على المدى البعيد.

وتكمن أبرز المزايا التي يقدمها "نوفا"، في تحسين مستوى مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماعات، من خلال تمكينهم من طرح الأسئلة المباشرة على النظام حول مختلف جوانب العمل، وبناء السيناريوهات المحتملة، وتقديم قدرات التحليل التنبؤي.

ويقوم الإطلاق بدمج البيانات المنظمة والمخزنة في أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية وقواعد البيانات، إلى جانب المعلومات غير المنظمة المحفوظة في جداول البيانات والملفات المتناثرة، ليربطها مع الأرقام الفورية للأسواق، ويحوّلها إلى رؤى استشرافية تدعم سرعة اتخاذ قرارات أذكى وأكثر صوابًا.

من جهته قال إريك لياندري، الرئيس التنفيذي لشركة أليريا، إنه مع إطلاق ’نوفا‘، مراقب مجلس الإدارة المعزز بالذكاء الاصطناعي، نؤكد الشركة التزامها بتقديم حلول ذكاء اصطناعي عملية، قادرة على رفع الكفاءة، وتحليل البيانات بشكل حي ومباشر لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز، يمثّل خطوة نوعية لتحقيق إستراتيجيتها في دمج الذكاء الاصطناعي في السوق الإماراتي.

ويستند الإطلاق الناجح لنظام "نوفا" على النجاح الكبير الذي حققه نظام "أيدن إنسايت" للذكاء الاصطناعي والذي أطلقت نسخته الأولى الشركة العالمية القابضة عام 2024، ليتم تطويره عام 2025، ويصبح أول مراقب لمجلس الإدارة معزز بالذكاء الاصطناعي تستخدمه جهة سيادية ومطور محليًا.

ويمتلك "نوفا" القدرات نفسها لنظام "أيدن إنسايت" الأصلي، وقد تم تصميمه للعمل في المجال البحري، ما يوفر لمجلس الإدارة رؤية شاملة تشمل تحليل هيكل رأس المال، وتقارير حول الأداء التنبؤي لإدارة الأسطول، والتعامل بذكاء مع سلاسل الإمداد والتوريد، مع ضمان الامتثال للوائح والتشريعات التنظيمية.

ولا تقتصر أهمية نظام "نوفا" في الصير مارين على اعتباره ترقية تقنية للأنظمة الرقمية، بل يتعدى ذلك بكثير، ليمثل بداية عهد جديد من التحول الذكي واسع النطاق؛ إذ سيعمل على تحسين إدارة الأسطول التجاري، والاستغلال الأمثل للأصول، وتقليل التكاليف التشغيلية، كما سيسهم في تبسيط إدارة مشاريع بناء السفن، وتقليل المخاطر الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة إلى المساعدة في تطوير خدمات مبتكرة لتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز راحتهم في قطاع إدارة اليخوت، والارتقاء بجودة تصنيع القوارب ذاتية القيادة، وخدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد.