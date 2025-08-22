المرأة المغربية / إنجازات ثقافية واقتصادية واجتماعية متميزة

النشرة النسوية لوكالة المغرب العربي للأنباء ، ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا”.

الرباط في 22 أغسطس/ وام/ الاتحاد من أجل المتوسط.. رائدة أعمال مغربية تفوز بجائزة "إلهامُها" لفئة إنشاء المقاولة لعام 2025

باليرمو / فازت رائدة الأعمال المغربية، نسرين صادق، في 17 يوليو الماضي 2025 بمدينة باليرمو الإيطالية، بجائزة "إلهامُها" لفئة إنشاء المقاولة لعام 2025، وهي مبادرة أطلقها الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، للاحتفاء بالتقدم المحرز في الشمول المالي وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وحصلت نسرين صادق على هذه الجائزة عن مشروعها المبتكر "لومينا"، الذي يقدم مركبة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، مصممة لتلبية احتياجات التنقل في المناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية، بفضل دمجها بين الطاقة النظيفة والتصميم الشامل، وفق ما أفاد به بلاغ للاتحاد من أجل المتوسط بمناسبة انعقاد النسخة التاسعة من منتدى سيدات الأعمال، المنظم بشراكة مع اتحاد المصارف العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وضمت لائحة المتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة "إلهامُها" عشر رائدات أعمال من المغرب ومصر والأردن ولبنان وتونس وفلسطين، تم تكريم أربع منهن ضمن الفئات المختلفة نظير ابتكارهن وتأثيرهن الإيجابي.

إلى جانب المقاولة المغربية، ضمت لائحة الفائزات مصريتين فازتا بجائزتي "رائدات الأعمال" و"الابتكار في الاستدامة"، وأردنية حازت على جائزة "المشاريع الراسخة".

- تكريم نخبة من النساء المتميزات في مختلف الميادين

الرباط / احتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في التاسع من يوليو الماضي حفلا تكريميا على شرف نخبة من النساء المغربيات اللواتي تركن بصمات على مسارات مهنية متألقة، وتميزن بإسهامات نوعية في مجالات متعددة.

واندرج هذا الموعد السنوي، المنظم بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ومسرح محمد الخامس، وعدد من الفعاليات الإعلامية والجمعوية، في إطار مبادرة "ليلة الوفاء لنساء متألقات من بلادي"، التي تهدف إلى التعريف بمنجزات المرأة المغربية، وترسيخ ثقافة الاعتراف بإسهاماتها في مختلف المجالات.

وسعت هذه المبادرة الثقافية والمجتمعية إلى تسليط الضوء على النماذج النسائية الملهمة، التي استطاعت، بفضل كفاءتها العالية وإرادتها القوية، أن تشق طريقها نحو النجاح في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العصر الحديث، لتغدو قصصهن مصدر إلهام للأجيال الصاعدة.

وقد شهدت نسخة 2025 من هذه التظاهرة تكريم 13 من الشخصيات النسائية البارزة، التي تألقت في مجالات البحث العلمي والقانون والسياسة والاقتصاد والإعلام، حيث تم إبراز إسهاماتهن النوعية ومشاركتهن الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في ترسيخ قيم المواطنة والمساواة والريادة.

- تقديم المؤلف الجماعي "النساء والفن في المغرب الكبير" بالرباط

الرباط / جرى في 23 من يونيو الماضي بالرباط تقديم المؤلف الجماعي "النساء والفن في المغرب الكبير"، الذي أنجز تحت إشراف نادية صبري ورشيدة التريكي، بحضور شخصيات من مشارب مختلفة.

وصدر هذا العمل باللغة الفرنسية عن منشورات "الفنك" في 252 صفحة، ويقترح تفكيرا جماعيا حول مكانة النساء في عالم الفن المغاربي، وذلك من خلال شهادات وتحليلات وسير ذاتية وتجارب لما يزيد عن عشرين مساهمة ومساهما من المغرب والجزائر وتونس.

ويتضمن الكتاب مساهمات لفنانات ومندوبات معارض ومؤرخات فن، وصحافيات في المجال الثقافي، ومديرات متاحف وفضاءات فنية، تقاسمن من خلاله، بجرأة وإبداع، إنجازاتهن باعتبارهن فاعلات أساسيات في تحريك عجلة التنمية الثقافية في بلدانهن.

- توقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بمراكش

مراكش / جرى في 23 يونيو الماضي 2025 بمراكش توقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ"37" للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم منظومة التكوين بالتدرج المهني داخل مراكز التكوين التابعة للاتحاد، من خلال تمكين النساء والفتيات من ولوج مسارات تكوينية تؤهلهن للاندماج الفعلي في سوق الشغل وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية.

ويعكس تنظيم هذا الحدث الكبير أيضا انفتاح المملكة المغربية الدائم على الفضاءات الدولية للحوار وتبادل الخبرات، فضلا عن التزامها الراسخ داخل المجتمع الدولي بكل المبادرات الرامية إلى التمكين والإدماج السوسيو اقتصادي للنساء.

- الاقتصاد الأخضر والدائري: تقديم مشروع "النساء على المسار الأخضر - Women on the Green Path "

الرباط / تم تسليط الضوء على المشاركة الاقتصادية للنساء في الاقتصاد الأخضر والدائري، وذلك خلال مؤتمر جهوي تم تنظيمه، يوم 19 يونيو الماضي بالرباط، لتقديم مشروع “النساء على المسار الأخضر”Women on the Green Path".

وقد شكل هذا الحدث الضخم، المنظم بمبادرة من الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ”REMESS” بشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ”CAWTAR” بتونس وجمعية ”EDAMA” بالأردن، فرصة مثالية لتسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لمشروع النساء على المسار الأخضر وآثاره على تمكين النساء المستفيدات في كل من المغرب وتونس والأردن.

ومكن اللقاء الذي حظي بدعم الجامعة الخاصة بمراكش ”UpM”، وبشراكة مع ”MedWaves” و ”GIZ” "تعاونية ألمانية” والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ”AECID”، مختلف الخبراء الحاضرين من تسليط الضوء على المكتسبات والآفاق المستقبلية للمبادرة وكذا بعض الأمثلة الملحوظة التي تعرض طابعها الملهم والمؤثر.

- الجائزة الوطنية "لالة المتعاونة".. تتويج مبادرات نسائية رائدة في مجال - الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

الرباط / جرى تنظيم حفل تسليم الجائزة الوطنية "لالة المتعاونة" في دورتها السادسة، في 15 أبريل الماضي 2025 بالرباط، وذلك لتتويج مبادرات نسائية رائدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وترأس هذا الحفل كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي.

وتميزت هذه النسخة، التي نظمتها كتابة الدولة ومكتب تنمية التعاون تحت شعار "التعاونيات النسائية تبني عالما أفضل"، بمشاركة قياسية بلغت 388 تعاونية نسائية من مختلف أنحاء المملكة.

كما تم انتقاء 31 من هذه التعاونيات النسائية المشاركة كفائزة بعد تقديمها لمشاريع مبتكرة تجمع بين الإبداع والاستدامة والأثر الاجتماعي والاقتصادي الملموس.

يشار إلى أن الأمم المتحدة سبق أن أعلنت في 19 يونيو 2024 عن اختيار سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات، حيث استجاب المغرب لهذه المبادرة بإطلاق فعالياتها رسميا في 27 فبراير 2025 بالرباط، بحضور 200 فاعل رئيسي يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والتعاونية والشركاء الدوليين، للاحتفاء بالدور المحوري لـ 60 ألفا و939 تعاونية و760 ألف متعاون في المملكة المغربية.

- اختتام مشروع "ولوج" للنهوض بحقوق المرأة بالرباط

الرباط / نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، في 11 أبريل الماضي 2025 بالرباط، حفل اختتام مشروع "ولوج - ACCESS " ، الذي يتم تنفيذه بدعم من وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية من أجل النهوض بحقوق النساء.

واتخذ هذا المشروع، الذي أطلق سنة 2022 بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفاعلين من المجتمع المدني، مبادرات هيكلية لدعم جهود المغرب في مجال تقديم الخدمات الأساسية بشكل متواصل، والتمكين للنساء والفتيات، خاصة من يعيش منهن في أوضاع هشة.

وتميز هذا الحفل بتقديم الجوائز لعدد من الفاعلين المؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، وسفارة الدنمارك في المغرب، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمندوبية السامية للتخطيط، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا.

- النادي الدبلوماسي يمنح "جوائز التضامن 2025" لثلاث نساء مغربيات

الرباط / احتضنت مؤسسة دار الحديث الحسنية في 17 مارس الماضي 2025 بالرباط، حفل إفطار على شرف عقيلات السفراء المعتمدين بالمغرب، منح خلاله النادي الدبلوماسي جوائز التضامن 2025 لثلاث نساء مغربيات، تقديرا لعطائهن والتزامهن في مجالات التضامن والعمل الاجتماعي بالمملكة.

وخلال هذا الحفل الذي نظمه مجلس مقاطعة أكدال-الرياض، سلمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، ورئيسة النادي الدبلوماسي، عقيلة سفير الغابون بالمغرب، أونييل أوبولو، جوائز التضامن 2025.

وهكذا تم تتويج الحاجة خديجة القرطي عن جمعية "جنات لرعاية النساء المعوزات المصابات بالسرطان"، كما توجت أيضا مينة الرواتب عن جمعية "إخاء"، ومريم القيسي عن "جمعية الأمل لدعم الأطفال المصابين بالسرطان".

ويروم النادي الدبلوماسي من خلال هذه الجوائز التي يتم تسليمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إبراز قوة شبكات التضامن النسائي، وقدرة النساء على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهن.

- تثمين القيادة النسائية الأفريقية وتوزيع جوائز "Ubuntu Awards" - خلال قمة "Women Summit"

الدار البيضاء / شكل موضوع تثمين القيادة النسائية الأفريقية محور أشغال الدورة الثالثة لقمة "Women Summit"، التي افتتحت فعالياتها في 19 يونيو الماضي بالدار البيضاء، وجرى خلالها توزيع جوائز "Ubuntu Awards"، بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

وشكلت هذه الدورة، المنظمة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، بمبادرة من مؤسسة "Startup Grow" عبر برنامجها "Growth Women"، على مدى يومين، تحت شعار "عالم جديد، رهانات جديدة لأفريقيا: النساء كمحركات للابتكار، والعدالة، والاستدامة"، منصة للتميز تجمع بين قيادات نسائية مؤثرة، ورائدات أعمال، ومستثمرين، وصناع قرار مغاربة وأجانب، حول هدف مشترك: الإسهام في بناء مستقبل مزدهر، مرن، وشامل للقارة الإفريقية.

وتميز الحفل بتوزيع جوائز "Ubuntu Awards" التي تُمنح تكريما للنساء والفاعلين الملتزمين بتنمية مستدامة، وابتكار اجتماعي، وتمكين المجتمعات الإفريقية.

وهكذا، تم منح جائزة "لجنة التحكيم الفخرية"، للراحلة زليخة نصري، مستشارة جلالة الملك، ورمز من رموز العمل الاجتماعي في المغرب، وتسلم الجائزة السيد قيس بن يحيى.

بينما مُنحت جائزة "القيادة التحولية الشاملة" للسيدة أمينة أفروخي، القاضية ورئيسة اللجنة الوطنية لتنسيق تدابير مكافحة الاتجار بالبشر. أما جائزة "تمكين الجيل الجديد"، فقد مُنحت لبرنامج "من أجلك - APEFE"، تقديرا لتأثيره في دعم ريادة الأعمال النسائية.

وآلت جائزة "الصمود الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية" إلى ميليسا ألين، مؤسسة Capital M والحاصلة على ميدالية الملك تشارلز الثالث - كندا 2024، لمسارها الريادي الملهم.

كما تم منح جائزة "الابتكار والقيادة النسائية" إلى سنيلسي ستيفاني دان كونغ، السيدة الثانية لجمهورية ليبيريا، تقديرا لمبادراتها المبتكرة لتمكين المرأة في ليبيريا. أما جائزة "صوت الجالية الأفريقية"، فقد مُنحت لوزيرة الصيد والاقتصاد البحري بجمهورية غينيا الاستوائية، بينما مُنحت جائزة "الالتزام المؤسساتي من أجل المساواة" إلى نادي النساء المسيرات "CFA Maroc.

وتميز هذا الحدث بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الإستراتيجية بين La Startup Grow وشركائها، من بينهم، شركة Veolia المغرب وجمعية تعزيز التعليم والتدريب في الخارج “APEFE”، ومجموعة 77 “المقر الرئيسي Desabled”.

- دار الصانعة بالداخلة .. رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء وصرح لاستدامة الحرف التقليدية

الداخلة / تمثل "دار الصانعة" بمدينة الداخلة أحد النماذج الرائدة في جهة الداخلة - وادي الذهب لدعم المرأة الحرفية، وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وصون الموروث الثقافي المحلي، ضمن رؤية تنموية متكاملة تروم النهوض بالعنصر البشري وتمكينه لاسيما النساء والشباب.

وتبرز "دار الصانعة" كفضاء متميز يجمع بين الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، باعتبارها منشأة موجهة أساسا لدعم النساء الحرفيات، وتعزيز استدامة الحرف التقليدية باعتبارها أحد مكونات الموروث الثقافي الذي تزخر به الجهة، وذلك تنزيلًا للبرامج المندمجة للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

كما يُعد فضاء "دار الصانعة" أحد الركائز الأساسية التي تعمل على الحفاظ على مجموعة من الحرف المهددة بالاندثار، حيث يتم من خلال التكوين بالتدرج نقل المهارات التقليدية للأجيال الصاعدة، وتُنظم بشكل دوري معارض جهوية ووطنية تتيح للصانعات التقليديات تسويق مُنتجاتهن والانفتاح على تجارب مهنية أخرى.

ويجسد مشروع "دار الصانعة" بالداخلة مختبرا حقيقيا للتمكين والابتكار والتثمين ونموذجًا للتنمية المحلية المندمجة التي تنسجم مع روح النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كما يعكس الالتزام الراسخ للنهوض بالصناعة التقليدية النسائية، وجعلها ليس فقط مدرة للدخل، بل ذات قيمة اجتماعية وثقافية.

- النساء في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.. دورة تكوينية بمقر قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير لفائدة عسكريات من 14 بلدا

أكادير / انطلقت، في الخامس من أغسطس الجاري بمقر قيادة القوات المسلحة الملكية للمنطقة الجنوبية بأكادير، أشغال دورة تكوينية موجهة للنساء في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وتعرف هذه الدورة، التي تمتد لثلاثة أسابيع، بمشاركة 23 امرأة عسكرية من 14 جنسية، لاسيما من القارة الأفريقية، وكذا من فرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وكندا. وتندرج في إطار شراكة ثلاثية بين المغرب، فرنسا والأمم المتحدة.

وقد تمت بلورة برنامج هذه الدورة التكوينية، الذي يتمحور حول عدة وحدات، من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإدارة الأمم المتحدة لعمليات السلام، والقوات المسلحة الملكية، بمشاركة خبراء دوليين.