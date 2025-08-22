قمة الإبداع للشباب العربي بالعلمين تتبنى مبادرة إماراتية لوقف التشاحن الإلكتروني

العلمين في 22 أغسطس/ وام/ أعلنت قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي في ختام أعمال نسختها الثانية أمس، والتي عقدت بمدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية، عن تبني المبادرة التي تقدمت بها جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال القمة، تحت شعار (#تبليك_بدون_تعليق)، والتي تهدف إلى وقف التشاحن والإساءات الإلكترونية وعدم الانجرار وراء حملات التنمر واللجان الإلكترونية.

وتقوم المبادرة، التي أطلقها معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، على تشجيع المستخدمين على مواجهة أي إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالـ “بلوك” فقط، من دون الدخول في سجالات أو تغذية المحتوى السلبي، وذلك بعد نجاحها محلياً قبل أن يتم تعميمها عربياً.

واستعرضت فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، المبادرة أمام الحضور، حيث لاقت ترحيباً واسعاً وتبنٍّ من القمة.

وخرجت القمة بعدد من التوصيات المهمة لتعزيز دور الشباب العربي في المشهد الإعلامي أبرزها، تعزيز دور الشباب العربي في الإعلام عبر منصات تفاعلية حديثة، وإطلاق برامج تدريبية مشتركة بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية لإعداد جيل جديد من الإعلاميين.

وأوصى المشاركون بأهمية دعم الإعلام السياحي بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، لزيادة الترويج السياحي العربي عالمياً، وتبني مبادرات شبابية مبتكرة مثل “إعلاميون إماراتيون مسؤولون”، ومبادرة “التبليك بدون تعليق”، لتعزيز الاستخدام الآمن للتواصل الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في رعاية المبادرات الشبابية لضمان الاستدامة.

كما أوصوا بأهمية إطلاق منصة إلكترونية لتوثيق المخرجات ومتابعة التنفيذ وتعزيز التعاون العربي – العربي في المجال الإعلامي، عبر تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتشجيع الإبداع الفني والثقافي كجزء أصيل من رسالة الإعلام المؤثر، والتحضير للنسخة الثالثة من القمة بمشاريع جديدة لتعزيز الحضور العربي عالميًا، مع تفعيل بروتوكولات واتفاقيات الشراكة بين المؤسسات الإعلامية العربية.

وأكد المشاركون أن القمة تمثل منصة شبابية رائدة لتبادل الأفكار وصناعة مبادرات عملية، تسهم في بناء إعلام عربي أكثر تأثيرًا وابتكارًا في مواجهة التحديات الراهنة.

و كرم الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال الحفل الختامي للقمة، عددا من المشاركين والداعمين، حيث تم تكريم جمعية الصحفيين الإماراتية كونها الشريك الإستراتيجي للقمة، وتسلم التكريم فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، التي عبرت عن سعادتها وفخرها بنجاح النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي.

من جانبه توجه الدكتور إسماعيل عبدالغفار بالشكر إلى كافة المشاركين في القمة، مؤكداً أهمية التعلم من الخبرات الإعلامية الكبيرة التي شاركت في الحدث، مشيرا إلى أن الفعاليات كانت فرصة للشباب للتفاعل مع كبار الإعلاميين وبمثابة مصدر إلهام لهم.

وأشاد بجهود كافة القائمين على تنظيم القمة من أكاديميين وطلاب، مؤكدًا أن هذه الفعاليات هي جزء من رؤية الأكاديمية لدعم الشباب العربي في مختلف المجالات، كما أكد أهمية الشراكات الإعلامية المستقبلية التي تم التوصل إليها خلال القمة، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تفتح المجال لفرص جديدة للمحتوى العربي الهادف.