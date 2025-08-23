إصابات ودمار في هجمات متبادلة بالمسيرات بين روسيا وأوكرانيا

موسكو وكييف في 23 أغسطس / وام / صعدت موسكو وكييف، السبت، من وتيرة هجماتها الجوية المتبادلة، مما أسفر عن وقوع إصابات مدنية في روسيا وأضرار مادية واسعة في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير سبع طائرات مسيرة أوكرانية فجرا فوق مقاطعات روستوف وفولغوغراد وإقليم كراسنودار، وفقا لما نقلته وكالة "ريا نوفوستي".

وأكد حاكم مقاطعة فولغوغراد، أندريه بوتشاروف، أن التصدي لهجوم أوكراني واسع بالمسيرات أدى إلى سقوط حطام إحدى الطائرات على منطقة سكنية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم طفل.

في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية عن تعرض مناطقها لهجمات روسية مكثفة، ففي مدينة كونوتوب، قال رئيس البلدية أرتيم سيمينخين إن ثلاث هجمات بطائرات مسيرة روسية ألحقت أضرارا بمبان سكنية ومنشأة للبنية التحتية، دون تسجيل إصابات في الحصيلة الأولية.

وصرح رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريزهيا، إيفان فيدوروف، بأن المنطقة تعرضت لـ 448 غارة روسية خلال يوم واحد، مما أدى إلى تدمير منازل وبنية تحتية، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم".

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الخسائر الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 840 جنديا، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية بينها دبابات وأنظمة مدفعية.

