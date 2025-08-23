19 شهيدا في قصف لخيام النازحين بغزة .. والأونروا تحذر من تفاقم كارثة المجاعة

غزة في 23 أغسطس / وام / استشهد 19 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنزلا في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدف خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غرب خان يونس، مما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال ورضيعة، كما استشهد فلسطينيان آخران في قصف طائرة مسيرة لمنزل في مخيم المغازي وسط القطاع.

يأتي هذا التصعيد بينما تحذر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أن المجاعة تتفشى في القطاع، مؤكدة أن الحل الفوري ممكن إذا سمحت إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

وأوضحت "أونروا" أن مستودعاتها في الأردن ومصر جاهزة لتسيير 6 آلاف شاحنة من الإمدادات الحيوية، مشددة على أن أي تأخير يعرض حياة السكان للخطر.

ويتزامن ذلك مع تقارير تؤكد أن أكثر من نصف مليون شخص يعيشون ظروفا كارثية من الجوع والعوز، فيما بلغ إجمالي ضحايا التجويع أكثر من 263 شهيدا، بينهم 112 طفلا، نتيجة الحصار الخانق المستمر منذ مارس الماضي.

- خلا -