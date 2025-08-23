الإمارات ترسل 30 طنا من المواد الطبية والأدوية العاجلة إلى تشاد للتصدي لتفشي وباء الكوليرا

أبوظبي في 23 أغسطس / وام / أرسلت دولة الإمارات 30 طنا من المواد الطبية والأدوية العاجلة إلى جمهورية تشاد الصديقة للتصدي لتفشي وباء الكوليرا، استمرارا للدور الإنساني العالمي الرائد التي تقدمه الدولة لتمكين قطاع الرعاية الصحية في القارة الأفريقية، واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع انتشار الأمراض بين مختلف المجتمعات والأفراد.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل التزامها الإنساني الدولي في مواجهة التحديات الصحية المختلفة أينما كانت، من خلال وضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة في مختلف دول العالم.

وقال سعادته : حذرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً من أن الوضع العالمي للكوليرا مستمر في التدهور، وبأن المنظمة تشعر بالقلق، إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 390 ألف إصابة و4332 حالة وفاة بالمرض في 31 دولة خلال العام الحالي حتى الآن، وأشارت المنظمة في تحذيرها إلى انتشار هذا المرض في عدة دول من بينها جمهورية تشاد الصديقة، منوها إلى أن الاستجابة الإنسانية العاجلة لدولة الإمارات تعكس التزامها الدولي الثابت نحو أهمية تكثيف الجهود الدولية للوقاية من مثل هذه الأمراض وتوفير العلاجات الطبية المناسبة بشكل فوري لضمان الوقاية والعلاج في آن واحد.

وأوضح أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ستواصل تنفيذ برامج المساعدات الخارجية في ضوء السياسة العامة للشؤون الإنسانية الدولية، وتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية والإغاثية وبرامج التعافي المبكر وإعادة الاستقرار، وتقديم المساعدات الحيوية وتحسين الواقع المعيشي ودعم المجتمعات والشعوب في جميع القارات التي تُواجه التحديات أو تُعاني من الأزمات، وذلك من خلال العمل مع المنظمات الدولية والجهات المحلية في الدول المستهدفة بهدف إحداث الأثر الملموس والمستدام.