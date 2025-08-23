الهند تتجه لتعزيز شركات الفضاء الناشئة وتستعد لإطلاق 50 صاروخا سنويا

نيودلهي في 23 أغسطس / وام / أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن خطة طموحة لقطاع الفضاء في بلاده، تهدف إلى إطلاق 50 صاروخا سنويا وإنشاء ما يصل إلى خمس شركات فضاء ناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكشف مودي، في رسالة مسجلة خلال فعالية في نيودلهي اليوم السبت، أنه سيتم قريبا إطلاق أول مركبة أقمار اصطناعية قطبية (بي.إس.إل.في) من انتاج القطاع الخاص في الهند، حسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد في نارايانان، رئيس وكالة أبحاث الفضاء الهندية "إيسرو"، خلال الفعالية، أن الهند ستطلق قمرا اصطناعيا للاتصالات من صنع الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهرين، وسيتبع ذلك إطلاق قمر اصطناعي راداري بالتعاون بين إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، ووكالة أبحاث الفضاء الهندية "إيسرو".

- خلا -