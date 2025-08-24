3 مليارات دولار مكاسب المكسيك المتوقعة من استضافة مونديال 2026

مكسيكو في 23 أغسطس /وام/ توقع الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أن تحقق البلاد مكاسب اقتصادية تتجاوز 3 مليارات دولار بفضل استضافة نهائيات مونديال 2026، التي ستنظم لأول مرة في ثلاثة بلدان، هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، بمشاركة 48 منتخبا.

وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره اليوم ، أن المكسيك ستستضيف 13 مباراة في ثلاثة ملاعب هي "أزتيكا" في العاصمة مكسيكو، و"أكرون" في غوادالاخارا، و"بي بي أوبي أ" في مونتيري، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة سيساهم في خلق نحو 24 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن المكسيك تنتظر وصول 5.5 ملايين سائح إضافي خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، ما يمثل زيادة بنسبة 44 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الجارية، فيما تبلغ الاستثمارات الموجهة لتجهيز الملاعب الثلاثة نحو 200 مليون دولار.

