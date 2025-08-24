61 شهيدا و308 جرحى في قطاع غزة خلال 24 ساعة

غزة في 24 أغسطس/وام/ أعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,622 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 157,673 منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023 وذلك إثر سقوط 61 شهيدا و308 جرحى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت المصادر في تصريحات لها أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 16 شهيدا، و111 جريحا .

في حين سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية 8 حالات وفاة، نتيجة سوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 281 حالة وفاة من ضمنهم 114 طفلًا.