إيلون ماسك يتيح نموذج "جروك 2.5" للمطورين والباحثين عالميا

واشنطن في 24 أغسطس / وام / أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" للتواصل الإجتماعي "تويتر سابقا"، أن شركته "إكس إيه آي" أتاحت نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم "جروك 2.5" كمصدر مفتوح، في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة المنافسة في هذا القطاع.

ويمثل هذا الإعلان تحولا مهما يتيح الكود المصدري للنموذج أمام مجتمع المطورين والباحثين مما يفتح الباب لدراسته وتطويره.

ويعد نموذج "جروك 2.5" روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي وهو مصمم ليكون منافسا مباشرا لنماذج رائدة مثل "شات جي بي تي".

ويتمتع النموذج بقدرات متقدمة تشمل التفاعل مع المستخدمين عبر الإجابة عن الأسئلة وتوليد النصوص وتحليل البيانات، ويستخدم بشكل أساسي في تطبيق منصة "إكس".

وكشف ماسك، في منشوره على منصة "إكس"، أن النسخة الأحدث والأكثر تطورا "جروك 3" ستطرح أيضا كمصدر مفتوح في غضون ستة أشهر.

