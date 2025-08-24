روسيا تصد هجوما أوكرانيا بـ 95 مسيرة .. وكييف تعلن سقوط ضحايا مدنيين

موسكو وكييف في 24 أغسطس / وام / أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم أوكراني خلال الليلة الماضية، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 95 طائرة مسيرة فوق أراضي 14 منطقة ومقاطعة روسية، من بينها القرم وتتارستان ومقاطعات حدودية كبرى.

وذكرت السلطات الروسية، اليوم الأحد، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية، مما أدى إتلاف محول كهربائي، مؤكدة عدم وقوع أي خسائر بشرية.

في المقابل، أفادت مصادر أوكرانية بشن القوات الروسية هجمات مكثفة على عدة مناطق، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

ونقلا عن وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم"، أعلن سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبيتروفسك عن مقتل امرأة وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنازل جراء هجمات بالمسيرات والمدفعية، كما صرح إيفان فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريزهيا بأن المنطقة تعرضت لنحو 478 غارة خلال يوم واحد، مما أدى إلى إصابة شخصين وتدمير مبان سكنية وزراعية.

على صعيد متصل، أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تقريرها اليومي للخسائر الروسية، والذي أفاد، وفقا لوكالة "أوكرينفورم"، بأن القوات الروسية خسرت 910 جنود خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الخسائر البشرية التي تعلنها كييف منذ بدء الحرب إلى حوالي 1,076,070 جنديا، بالإضافة إلى تدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية.

