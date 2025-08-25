"تريندز" يناقش دور مراكز الفكر في تطوير الشراكة الأوراسية الكبرى

موسكو في 25 أغسطس/ وام/ شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في أعمال منتدى “الشراكة الأوراسية الكبرى / إستراتيجية التنمية”، الذي عقدته المنظمة الدولية للتعاون الأوراسي “IOEC”، في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة أكثر من 130 متحدثا أكاديميا من 55 دولة، وبحضور ألكسندر بانكين، نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي.

واستعرض الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، دور مراكز الفكر ومساهمتها في تطوير الشراكة الأوراسية الكبرى، حيث تلعب مراكز الفكر والبحوث دوراً تنموياً في صياغة المستقبل وبناء شراكات إستراتيجية عابرة للحدود، من بينها الشراكة الأوراسية الكبرى.

وأوضح أنه في ظل هذه التحولات، تزداد أهمية مراكز الفكر التي تجاوزت دورها، فلم تَعُد تقتصر على كونها مجرد كيانات بحثية فحسب؛ بل باتت تشكل جسوراً إستراتيجية تصل بين صانعي القرار في الحكومات، وبين قطاع الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، فهي تمثل منصات تتيح تفاعلاً خلاقاً بين الرؤى والخبرات، وتعمل على تحويل الأفكار إلى سياسات قابلة للتطبيق، مشيرا إلى سعي “تريندز” لتعزيز حضوره في المشهد الأوراسي، من خلال إبراز دوره كمؤسسة فكرية رائدة في دراسات السياسات الأوراسية.