تأجيل الرحلة التجريبية العاشرة لصاروخ ستارشيب

واشنطن في 25 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة سبيس إكس، إلغاء إطلاق المهمة التجريبية العاشرة لصاروخ ستارشيب التابع لها قبل الإطلاق بوقت قصير، بسبب مشكلة في موقع الإطلاق.

وقالت الشركة على منصة إكس: "نتوقف عن رحلة ستارشيب العاشرة اليوم لإتاحة الوقت لاستكشاف مشكلة في الأنظمة الأرضية وحلّها". ولم تقدم الشركة أي تفاصيل إضافية أو موعدًا جديدًا للاختبار.

وكان من المفترض أن يقلع صاروخ ستارشيب -أكبر نظام صاروخي - من ميناء الشركة الفضائي في ولاية تكساس الأمريكية في رحلة تجريبية تستغرق حوالي ساعة.

ويتكوّن ستارشيب من جزأين المعزز سوبر هيفي الذي يبلغ طوله حوالي 70 مترًا، والمرحلة العليا، التي تسمى أيضًا ستارشيب، ويبلغ طولها حوالي 50 مترا. وتم تصميمه لتمكين البعثات المأهولة إلى القمر والمريخ.

وجرى تطوير النظام بحيث يمكن إعادة استخدام كل من المركبة الفضائية والمعزز بعد عودتهما إلى الأرض.

