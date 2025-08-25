برعاية خالد بن محمد بن زايد/ النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق نوفمبر المقبل

أبوظبي، في 25 أغسطس/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف دولة الإمارات النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في 12 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، للتنافس ضمن أكبر وأهم بطولة على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية.

وتوجّه سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بهذه المناسبة، بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته لهذا الحدث العالمي.

وقال الهاشمي إن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وصلت إلى مكانة عالمية رائدة على مشهد رياضة الجوجيتسو، وأصبحت منصة مثالية لاكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال وتخريج أجيال من الكفاءات والمواهب الرياضية التي تمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لهذه الرياضة.

من جهته كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن البرنامج الزمني للبطولة التي تمتد على مدار 11 يوما، حيث تنطلق المنافسات يوم 12 نوفمبر المقبل ضمن فئة الهواة، يليها مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، المخصص لفئات الأطفال والبراعم والأشبال بين 13 و15 نوفمبر، إلى جانب منافسات الباراجوجيتسو في 13 نوفمبر، ثم فئات الناشئين والشباب يومي 16 و17 نوفمبر ، والأساتذة في 18 و19 نوفمبر، فيما تُختتم المنافسات بنزالات المحترفين أيام 20 و21 و22 نوفمبر.

وتأتي النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو استكمالاً لمسيرة نجاح امتدت على مدى أكثر من 16 عاماً، عززت خلالها البطولة من حضورها كحدث رياضي استثنائي يدمج بين التنافس الرياضي والتفاعل الثقافي، ويعكس رؤية أبوظبي في نشر ثقافة الرياضة كأسلوب ونمط حياة لدى أفراد المجتمع.