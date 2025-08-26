نادي أبوظبي للشطرنج: النسخة 31 من مهرجان أبوظبي الدولي حققت أرقاما قياسية

أبوظبي في 25 أغسطس/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، أن النسخة الـ 31 من مهرجان أبوظبي الدولي، حققت أرقاما قياسية، بمشاركة 3696 لاعباً ولاعبة من 84 دولة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد لمجلس أبوظبي الرياضي، أن دعم المجلس المستمر للمهرجان، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، كان له أثر ملموس في تطوره عاما بعد عام، وازدهاره، باستقطاب نخبة الأبطال عالميا، وتنويع بطولاته، بالإضافة إلى أرقام قياسية لعدد المشاركين والمشاركات، في فعالياته.

ولفت القبيسي في تصريحات اليوم بعد اختتام المهرجان أمس، إلى أن الرياضة الإماراتية حققت بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، قفزات نوعية، وإنجازات متواصلة، بالإضافة إلى التميز الكبير لأبناء وبنات دولة الإمارات في كافة المحافل الخارجية، بما يعكس التطور الذي تشهده الرياضة في الدولة.

وأثنى على الجهود الكبيرة لنادي أبوظبي للشطرنج، في تنظيم واستضافة المهرجان، ووضع الترتيبات الكفيلة بنجاحه، واستقطاب نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم، ومنح الفرصة لمشاركة أبناء دولة الإمارات في بطولاته المختلفة.