ليفربول يفوز على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

لندن في 25 أغسطس / وام / فاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد 3-2 في اللقاء الذي جمعهما الليلة على ملعب جيمس بارك، بختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

سجل لليفربول كل من ريان جرافنبرخ، وهوغو إيكيتيكي في الدقيقتين 35، و46، وريو نغوموها في الدقيقة 90+10، ولنيوكاسل يونايتد برونو غيمارايش في وويليام أوسولا بالدقيقتين 57 و 88.