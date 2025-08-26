البرلمان العربي يدين التصعيد الإسرائيلي في غزة

القاهرة في 25 أغسطس/ وام / ندد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بالتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرافقه من مجازر مروعة بحق المدنيين، واستهداف ممنهج للصحفيين والطواقم الطبية والإغاثية.

وحذر اليماحي، في بيان من أن استمرار هذا التصعيد يفاقم التوتر ويهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن ما ارتكبته قوات الاحتلال في مجمع ناصر الطبي، على مرأى العالم، يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط الفوري لوقف الحرب وإنهاء التصعيد.

